المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف عن بوستر دورته الـ13

كشف المهرجان القومي للمسرح عن بوستر دورته الجديدة التي ستقام في الفترة من 20 ديسمبر 2020، إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم "دورة الآباء"، حيث سيحتفل المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصري، الذي يؤرخ له منذ عام 1870.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح، تحمل اسم دورة (الآباء) أي دورة مؤسسي الحركة المسرحية في مصر، وانعكاس ذلك علي الحياة الثقافية منذ نشأة المسرح، وتطوره في مختلف العصور، وبناء على ذلك، وضعنا على بوستر المهرجان، صورا لبعض الآباء المؤسسين، منهم: يعقوب صنوع، عثمان جلال، عبدالله النديم، سلامة حجازي، سيد درويش، جورج أبيض، عزيز عيد، نجيب الريحاني، علي الكسار، يوسف وهبي، أمين صدقي، إبراهيم رمزي، بديع خيري، توفيق الحكيم، فاطمة رشدي، روزاليوسف.

بوستر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشرة، صممه الفنان مصطفى عوض، وتتشكل لجنته العليا من 13 عضوا من أجيال مختلفة، وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبدالخالق.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

المهرجان القومي للمسرح المصري، يستهدف عرض نماذج متميزة، مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.