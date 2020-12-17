ترحيب صيني بزيارة فريق تحقيق من الصحة العالمية لتحديد منشأ كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن بكين رحبت بزيارة أعضاء فريق التحقيق الذي شكلته المنظمة والذي من المقرر أن يسافر إلى الصين الشهر المقبل بهدف تحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأوضح مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، باباتوندي أولووكوري، في مؤتمر صحفي، «تواصل منظمة الصحة العالمية الاتصال بالصين ومناقشة الفريق الدولي والأماكن التي سيزورونها».

وأضاف أولووكوري: فهمنا أن الصين ترحب بالفريق الدولي وزيارتهم التي من المتوقع، على حد علمنا، أن تتم في أوائل يناير، مشيرا إلى أن التوقيت الدقيق للرحلة سيعتمد على الحصول على نتائج بعض الاختبارات الأخرى التي يتم إجراؤها في البداية.

وعارضت الصين بشدة الدعوات لإجراء تحقيق دولي في أصل كورونا، قائلة إن مثل هذه الدعوات معادية لها، لكنها منفتحة على إجراء تحقيق بقيادة منظمة الصحة العالمية.

وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 72.92 مليون شخص بكورونا على مستوى العالم وتوفي 1641.733 شخصا، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز" للأنباء.