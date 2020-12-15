أستاذ بجامعة هارفارد: الصين تمتلك لقاحا لـ كورونا منذ فبراير الماضي

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجماعة هارفرد الأمريكية أن تقنيات إنتاج الأمصال تتطور بشكل كبير، مشيرًا إلى أن تقنية إنتاج الأمصال الصينية تتطور كثيرًا، مثل "سيبنوفاك وسينو فارم".

وقال حمدي خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إن اللقاحات الصينية تتبع المدرسة الصينية الأولى في اللقاحات، مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمل لقاحات بطريقة مستخدمة منذ عام 1930.

وأشار حمدي إلى أن الشركات الصينية قامت بالتجارب الصينية في المرحلة الأولى للاطمئنان على اللقاح وأجروا هذه اللقاحات على الحيوانات واطمأنوا لأمانها وتم نشر هذه الأبحاث وقتها في أغسطس الماضي، مؤكدًا أنهم جربوا جرعات مختلفة للقاح.

وأوضح أن 45 ألف شخص شاركوا في الاختبارات السريرية للقاح في عدد من الدول ومنها مصر والأردن والمغرب، مشيرًا إلى أن الصين كانت تمتلك اللقاح منذ شهر فبراير الماضي، لافتًا أنه تم تجريب اللقاح في 29 فبراير الماضي وقام بتجربته الدكتور شان وي والذي يعمل طبيبا في الجيش الصيني ومتخصص في الفيروسات مؤكدًا أن هذا اللقاح يستخدم حاليا في البرازيل وأنتجته شركة كانسينو ويعتمد نفس طريقة مصل اكسفورد واسترازينكا.