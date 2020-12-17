تخصيص 1227 فدان لإقامة مدفن صحي ودخول مشروعان ضمن أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 648 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 1227.84 فدان تقريبا، جنوب مدينة العاشر من رمضان بغرض المنفعة العامة دون مقابل لاستخدامها في إقامة مدفن صحي تحت إشرف وزارة البيئة، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراران رقم 45، 2359 لسنة 2020، باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريق رافد جمصة بطول 50 كيلو متر وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكباري العلوية من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارت في الجريدة الرسمية للاطلاع عليها اضغط هنــــــــــا.