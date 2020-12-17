الاحتياطي الفيدرالي: بدء تحسن الاقتصاد الأمريكي منتصف 2021

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي»، جيروم باول، أنه يتوقع بدء تحسن الاقتصاد الأمريكي، في بلاده خلال النصف الثاني من العام المقبل.

يأتي هذا تزامنا مع خفض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء من توقعاتهم بشأن تعرض الاقتصاد الأمريكي للانكماش للعام الجاري إلى 2.4% هذا العام بدلا من توقعاتهم السابقة قبل شهرين حين كانت تلك النسب عند 3.7%.

الاقتصاد الأمريكي وتأثره بكورونا

وتضمنت هذه التوقعات احتمال أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى ما يقترب من حالته في عام 2009، وهو بالنسبة للخبراء أسوأ عام خلال ما يسمى بفترة «الركود الكبير» أواخر العقد الماضي.

وحذَّر باول، في تصريحات، أمس الأربعاء، من أن الأشهر القليلة المقبلة قد تكون صعبة بسبب القفزات التي شهدتها أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، توقع مسؤولو البنك تحسن حالة نمو الاقتصاد في العامين التاليين 2021 و2022 بسبب التقارير المشجعة بشأن لقاح كورونا وحزمة المساعدات الاقتصادية الجديدة التي يدرسها الكونجرس حاليا كما توقعوا تراجع معدل البطالة إلى 5% في العام المقبل بعد أن كان 5.5% في سبتمبر الماضي.

وقال باول، إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد أداء أقوى في النصف الثاني من العام القادم ليعاد فتح المصالح والأعمال كما ستزداد حالة التحسن في الأشهر الخمسة التالية.