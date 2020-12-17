تصفية مسلحين استهدفا عناصر أمنية بقنبلة في الشيشان

تمكنت قوات الأمن في جمهورية الشيشان الروسية، من القضاء على مسلحيّن هاجما عناصر لأجهزة الأمن بقنبلة متفجرة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، اليوم، عن مصدر مطلع تأكيده أن المهاجمين الذين لم يتم التعرف على هويتهما بعد كانا داخل سيارة أوقفتها دورية أمنية الليلة الماضية في ناحية كورشالوي، ضمن إطار عملية تفتيش روتينية.

وذكر المصدر أن المسلحين، وردا على مطالب عناصر الأمن، ألقيا قنبلة وحاولا الفرار من موقع الحادث وأطلقا الرصاص خلال عملية مطاردة، لكن أفراد الأمن تمكنوا في نهاية المطاف من القضاء عليهما.

وأشار المصدر إلى عدم وقوع إصابات بين عناصر الأمن جراء الحادث.