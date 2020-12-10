واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في روسيا وهايتي: بينهم رئيس الشيشان

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات استهدفت أفرادا وكيانات في هايتي وروسيا بموجب قانون "ماجنيتسكي"، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وقالت الوزارة الامريكية، "إنها فرضت عقوبات تتعلق بمزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا وهايتي"، مؤكدة أن من بين من شملتهم العقوبات رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

وأضافت الخزانة الامريكية، أنه بالإضافة إلى قاديروف، فقد فرضت عقوبات على 6 شركات مسجلة في روسيا و5 أفراد مقربين من قديروف.

وفرضت الوزارة الأمريكية، عقوبات على 3 أفراد من هايتي بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات بحقوق الإنسان.