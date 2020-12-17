صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس أول يناير 2021

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّه سيتمّ صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس أول يناير المقبل، موضحا أنّه سيتم صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس أول يناير المقبل، وأنّ المستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

الدفعة الرابعة ستصرف أول ابريل 2021

وأوضح أنّه جرى صرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر، بعد إعلان ضم 60 ألف مستحق جديد في أغسطس الماضي من القطاع الخاص، والقطاع العام والسواقط من دفعة يوليو الماضية، التي استفاد منها 2.4 مليون مواطن، مشيرا إلى أنّ الدفعة الرابعة ستصرف أول أبريل 2021.

بدء المرحلة الثالثة من قانون الإعفاءات على الاشتراكات التأمينية

وأوضح اللواء جمال عوض، أنّ المرحلة الثالثة من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، بدأت منذ يومين، وتستمر حتى 14 فبراير 2021، موضحا أنّه حال السداد خلال تلك المدة تكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

وناشد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جميع المتعاملين مع التأمينات، بسداد المديونيات والاستفادة من نسب الإعفاءات، موضحا أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت 14 ديسمبر، وكانت نسبة الإعفاءات بها 70%.