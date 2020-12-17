ضوابط إلغاء حجز أرض أو وحدة سكنية من الإسكان واسترداد المبلغ

يخدم بنك التعمير والإسكان تمويل مشروعات الامتداد العمراني، والتعمير والإسكان، لتوفير المساكن الملائمة لـ محدودي الدخل، وغيرهم بالإضافة إلى المساهمة في مشروعات التعمير، المرافق، التنمية العمرانية، والسياحية، والصناعية، وغيرها من المجالات الواردة في قانون الاستثمار والمناطق الحرة، والقيام بالأعمال المصرفية لخدمة الغرض الرئيسي.

وأجاب البنك عن عدة تساؤلات بشأن ضوابط إلغاء حجز أرض أو وحدة سكنية من الإسكان واسترداد مبلغ الحجز، في ضوء سياسة البنك المعلنة.

ضوابط إلغاء حجز أرض أو وحدة سكنية من الإسكان واسترداد مبلغ الحجز

طبقا لكراسة الشروط يمكن تقديم طلب استرداد مقدم الحجز على الموقع فور إغلاق باب الحجز وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر ثم اختيار «استرداد مقدم الدفع» والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة، يتم تنفيذ الطلب خلال «خمسة أيام عمل» من تاريخ تقديم الطلب ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول وكذلك تغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى «تم رد جدية الحجز».

المشاريع المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية

أما بالنسبة للمشاريع المطروحة من هيئة المجتمعات، لا بد من ذهاب العميل أو من ينوب عنه بالتوكيل المطلوب إلى بنك التعمير والإسكان فرع البنك المختص بالمشروع؛ وذلك لتقديم طلب التنازل عن الوحدة الأرض وتنفيذ الإجراءات القانونية للتنازل والحصول على باقي المستحق للعميل بعد خصم قيمة «1 مصايف إدارية و5 مجلس أمناء» من الثمن الإجمالي للوحدة الأرض طبقا لكراسة الشروط مقابل إلغاء التخصيص وذلك في حالة عدم استلام الوحدة قطعة الأرض.

أما بالنسبة للمشروعات المطروحة من شركات المطور العقاري يتم تحديد آلية الاسترداد وفقا لسياسة الشركة.

ما هي خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات /الأراضي؟

1- استخراج رقم الاستمارة الدخول على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

2- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كل التفاصيل «المساحات - الأسعار - أرقام العمارات» مع إمكانية استعراض.

3- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على «تسجيل مستخدم جديد» ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية «اسم العميل، العنوان، الرقم القومي للعميل، الإيميل، التليفون، اسم الزوجة ورقمها القومي» ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي «الزوج والزوجة» وجه وظهر في ورقة واحدة، مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل.

4- يفضل تسجيل البريد الإلكتروني «الإيميل» لضمان وصول كلمة المرور.

يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة «افتراضية» لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات.

5- يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على «دخول مستخدم حالي» وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

6- يتم الضغط على مفتاح «أرغب في التقدم» ثم «استخراج رقم الاستمارة» وسوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

7- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على «تأكيد» ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

8- يقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز طبقا لإعلان كل مشروع بالإضافة إلى مبلغ مصروفات تسجيل «المعلن عنه بكراسة الشروط» لكل مشروع على حده ـ دفعة واحدة وغير مجزأ ـ على أن يكون التحويل من حساب العميل أو لصالح أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط وأن يتحمل القائم بعملية التحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب «رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة» ببنك التعمير والإسكان «فرع البنك المعلن عنه بالكراسة».