حسناء سيف الدين تدخل العناية المركزة: «هستأصل الورم بعد تفتيت الجلطات»

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، تطورات حالتها الصحية، بعد دخولها العناية المركزة.

وكتبت حسناء عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا ربي أنا داخلة المستشفى عشان أكشف على رقبتي، يطلع عندي جلطة على الرئة؟!.. إيه اللي جاب القلعة جنب البحر، الحمد لله على كل شئ.. هتحجز في العناية المركزة يومين تحت الملاحظة عشان الجلطات ما تهربش مننا هنا ولا هنا، وتدخل على القلب أو المخ».

وأضافت حسناء سيف الدين: «هندوبها بإذن الله.. ما تخفوش عليا، عمر سونسون الشقي بقي.. وبالنسبة لاستئصال ورم الرقبة إن شاء الله بعد ما الدكاترة تطمن إن الجلطات اللي على الرئة راحت، وتأثير أدوية السيولة كذلك، هنعمل العملية بإذن الله".

حسناء سيف الدين تطلب الدعاء

وتابعت الفنانة: «آسفة كمان مرة إني مَش قادرة أرد على مكالماتكم، بس بشكركم مليون مرة على مسيجاتكم ومكالماتكم يا أغلى ناس في حياتي، وأرجوكم افضلوا ادعولي».

وتصدر اسم الفنانة حسناء سيف الدين، تريند محرك البحث جوجل، بعد ساعات من إعلانها إصابتها بـ5 أورام في الرقبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكشفت حسناء عن تطورات حالتها الصحية، لـ«الوطن»، قائلة: إنّها أُصيبت بـ5 جلطات على الرئة، بعدما اكتشفت ورم الرقبة، وأجرت التحاليل والفحوصات اللازمة، متابعة: «تأجلت عملية اكتشاف الورم لمدة أسبوع لحين التأكد من تفتيت الجلطات".

وطالبت حسناء، جمهورها بالدعاء لها خلال الفترة المقبلة، لحين خروجها من أزمتها المرضية.

ونشرت حسناء سيف الدين، صورة لها في أثناء وجودها بالمستشفى عبر حسابها بـ«إنستجرام»، وعلقت عليها: «بعد الفحوصات والسونار طلع في 5 أورام في رقبتي، ومنتظرة الجراح عشان نأخد عينة ونفحصها، وإن شاء الله تطلع حميدة، ادعولي».

وكانت آخر أعمال حسناء الفنية مسلسل «سكن البنات»، مع المخرج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.