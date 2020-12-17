فضل شاكر ليس الوحيد.. 12 فنانا انضموا لتنظيمات إرهابية

كان إعلان ثبوت انضمام فضل شاكر لتنظيم إرهابي أمر مفاجئ، لكن المفاجأة الأكبر أنّه لم يكن الفنان الوحيد الذي انضم لتنظيم أحمد الأسير الإرهابي أو للتنظيمات الإرهابية، بل سبقه آخرون، وترصد السطور التالية أسماء المشاهير الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية، على غرار فضل شاكر، ما تسبب في صدمة كبرى بمجتمعاتهم، ووضعهم على اللوائح السوداء وتحذير المجتمعات منهم، لبثّهم السموم في بلادهم، ومحاولتهم تجنيد الشباب للانضمام للتنظيمات الإرهابية، ودعم الأفكار المتطرفة، وعلى رأسهم فنانين ومشاهير مصريين، بينهم محمد شومان، هشام عبدالله، وخالد أبوالنجا، وعالميا، فنانو راب أحدهم ألماني الجنسية وآخر بريطاني من أصل مصري وعازفة جيتار.

1. محمد شومان

كان شومان أول من فاجئ الوسط الفني، بدعمه لتنظيم الإخوان الإرهابي وللرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة 2012، وشارك في اعتصام رابعة العدوية عقب عزل مرسي، وشهدت منصة الاعتصام حينها كلمة له هاجم فيها الجيش المصري.

2. هشام عبدالله

انضم الممثل هشام عبدالله، لقناة الوطن الإخوانية، لتقديم برنامج تليفزيوني على قناة "وطن" الاخوانية.

3. هشام عبدالحميد

انضم عبدالحميد لفريق قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا وقرر مغادرة مصر.

4. الشاعر صلاح عبدالله

انضم إلى كتيبة قناة الشرق الإخوانية لتقديم برنامج على قناة الشرق يحمل عنوان «توت توت»، وكان من الشعراء الذين مدحوا «ثورة يناير» وهاجموا المجلس العسكري، ورفض الإطاحة بالمعزول محمد مرسي من الحكم.

5. خالد أبو النجا

أول من بدأ الهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الفنانين، عقب فض اعتصام رابعة مباشرة، وقال إنّ ما حدث في «رابعة العدوية» نقطة تحول أساسية في الأحداث بعد الإطاحة بالمعزول محمد مرسي.

6. دينيس كسبرت (مغني الراب الألماني)

وضعته الولايات المتحدة الأمريكية على لائحتها السوداء للشخصيات الإرهابية الأكثر خطورة، بعد انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأعلن ولاءه لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، وأطلق على نفسه اسم «أبو طلحة الألماني»، وتولى مسؤولية تجنيد عناصر جديدة للتنظيم، خاصة من الناطقين باللغة الألمانية، وظهر في عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يصدرها التنظيم.

7. عبدالمجيد عبدالباري (مغني راب بريطاني من أصل مصري)

انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد مغادرته بريطانيا متجها إلى سوريا أوائل 2014، وهو نجل القيادي عادل عبدالمجيد عبدالباري، المتهم بتفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998 في نيروبي ودار السلام، كما اتهم بذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي، وتحول عبدالباري إلى الفكر المتطرف بعد أن تعرف على إمام الكراهية في بريطانيا، ودعم الشباب للانضمام لداعش.

8. سالي جونز (عازفة جيتار)

انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد زواجها من البريطاني جنيد حسين، المتهم الثاني بذبح الصحفي جيمس فولي في شهر أغسطس الماضي، واشتهرت باسم «أم حسين البريطاني» مغنية في فرقة روك نسائية، واعتنقت الإسلام قبل أشهر من مبايعتها التنظيم.

9. دوجلاس ماكاين

انضم مغني الراب الأمريكي دوجلاس ماكاين إلى صفوف جبهة النصرة، بداية عام 2014، بعدما أبلغ أسرته أنّه سيسافر إلى تركيا، ثم ظهر بعدها وهو يحارب تحت راية تنظيم داعش الإرهابي، وفي أغسطس 2014 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل ماكين أثناء معارك بين تنظيم داعش وجبهة النصرة.

10. مروان الدويري (مغني راب تونسي)

عرف بـ«إيمينو»، وشوهد مغني الراب التونسي في شوارع الرقة بسوريا، وأعلن عبر حسابه على تويتر، مبايعته لداعش، قائلا: "أعلن مبايعتي لأمير المؤمنين أبوبكر البغدادي، الشيخ عبدالله إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي القرشي الهاشمي الحسيني، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا أنازع الأمر أهله إلا أن أرى كفرًا بواحًا عندي من الله فيه برهان".

وقضى إيمينو عقوبة بالسجن مدتها 8 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، وجاءت محاكمته بالتزامن مع محاكمة صديقه مغني الراب التونسي "ولد الكانز".

11. أبو عيسى الأندلسي

لاعب سابق في نادي أرسنال الإنجليزي، انضم إلى صفوف داعش، وأصبح يطلق على نفسه اسم «أبوعيسى الأندلسي»، حسب ما أعلنت صحيفة «ميرور» البريطانية.

12. عارضة أزياء البريطانية (العري)

اشتهرت بالظهور عارية في وسائل إعلام بريطانية، وكانت آخر المنضمين لصفوف تنظيم داعش الإرهابي، وأعربت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، عن اعتقادها أنّ العارضة السابقة انضمت إلى «فرقة العرائس» النسائية المقاتلة في صفوف التنظيم.