كفر الشيخ تطلق مبادرة للحفاظ على قيم المجتمع 

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، مبادرة « قيم وحياة»، بالتعاون مع مؤسسة «أجيال»، لنشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع مثل قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والبساطة، والصدق، والنزاهة، والتعاون، والتواضع، والاتحاد والمسؤولية، بالإضافة إلى رفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، وذلك من خلال دليل تدريبي مبسط عن القيم الإنسانية وأهميتها في الحياة.

من جانبه، أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، لاستعادة قيم التطوع داخل المجتمع.

ولفت إلى أن القيم هى التي تؤدي للاستثمار السليم في البشر، باعتبارهم محور خطة 2030، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المبادرة داخل الحضانات ودور الرعاية لإعادة القيم التي ليست غربية عن المجتمع، ولكن نحتاج فقط لتعزيزها واستعادتها.

وأوضح السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، موضحًا أنه سيتم تنفيذ أنشطة وتدريبات لطلاب المدارس في جميع مراكز المحافظة والمترددين على مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.