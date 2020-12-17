لحظة تلقي وزير الصحة السعودي لقاح كورونا: «بداية انفراج أزمة» (فيديو)

أظهرت لقطات مباشرة، اليوم، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلنا بداية لانفراج أزمة، على حد قوله.

وأكد «الربيعة» وفق ما نقلت قناة العربية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق العملية.

وخطوة وزير الصحة السعودي تأتي لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح؛ إذ بدأ مواطنون ومقيمون في المملكة يتلقون لقاح كورونا مجانا في السعودية، فيما أكد وزير الصحة أنه سيكون للمملكة مراكز لقاح في جميع المناطق.

وأضاف وزير الصحة أن اللقاح سيكون اختياريا وليس إجباريا، مؤكدا: «حريصون على أن يكون اللقاح آمنا.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع».

وكانت وصلت، مساء الأربعاء، الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، سبقها دفعة أولى.