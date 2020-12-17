تعرض شبكات أمريكية للتجسس.. ومستشار الأمن القومي يقطع زيارة أوروبية

أكدت الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، تعرض شبكات تابعة لها مؤخرا لحملة تسلل إلكتروني، واصفة إياها بأنها كبيرة ومستمرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلي بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، وإن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.

وقال بيان مشترك، أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي»، ووكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية: «هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثّر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية».

وأضاف البيان: «على مدى الأيام القليلة الماضية، أصبح مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة».

وتابع البيان المشترك: «يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي ويجمع المعلومات من أجل تحديد وملاحقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التهديد».

وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، قد قطع زيارة أوروبية، أول أمس الثلاثاء، وعاد إلى واشنطن، للتعامل مع الهجوم.