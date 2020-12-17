عاجل.. إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020 بعد قليل

تعلن وزارة الداخلية في الساعة الثانية عشر، ظهر اليوم، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 والضباط المتخصصين.

وخلال كشف الهيئة حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020

وشدد وزير الداخلية خلال الاختبارات على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2020.

وناقش الرئيس عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.

وتحرص أكاديمية الشرطة على انتقاء أفضل العناصر المتقدمة إلى الالتحاق بالعمل الأمني من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتزامن ذلك مع تحديات أمنية كبيرة تخضوها وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والقوى الظلامية علاوة على ملاحقة الجريمة بشتى أنواعها.

ويخضع المتقدمون لأكاديمية الشرطة إلى اختبارات بدنية ومعلوماتية، ويسعى القائمون على عملية اختيار طلاب الأكاديمية على تحقيق مبدأ الكفاءة والإنصاف للوصول إلى جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل في أصعب الظروف لتحقيق الأمن والسلامة للمجتمع المصري.