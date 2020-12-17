بـ50 ألفا.. فيلم «الصندوق الأسود» لمنى زكي يتصدر الإيرادات بدور العرض

يواصل فيلم «الصندوق الأسود» للمخرج محمود كامل، بطولة الفنانة مني زكي، تصدّر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، محققا 50 ألفا و409 جنيهات، أمس الأربعاء، وفقا لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان له.

وتجسّد منى زكي شخصية سيدة تُدعى ياسمين؛ إذ تفاجأ باقتحام مجهولين منزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثر ذلك تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وعبدالرحمن حسن، من تأليف هيثم مصطفى الدهان، وأحمد الدهان.

وجاء فيلم الخطة العايمة للمخرج معتز التوني في المركز الثاني، بتحقيقه 29 ألفا و17 جنيها؛ إذ تدور أحداثه حول مدير بنك يستعين بكفيفين للسطو على بنكه، ويدربهما على أعلى مستوى دون علمهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

وفيلم الخطة العايمة من بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

وحقق فيلم «خان تيولي» للمخرج وسام مدني 26 ألفا و892 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الرعب والإثارة، وهو من بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، وأحمد كمال، وكوكبة من النجوم، وجاء في المركز الثالث.

فيما حصد فيلم «عفريت ترانزيت»، للمخرج ياسر هويدي، وبطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، 17 ألفا و592 جنيها، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات، ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود الليثي، وكوكبة من النجوم.

واحتل فيلم زنزانة 7 للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، المركز الرابع بـ5 آلف و600 جنيه، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

بينما احتل فيلم «توأم روحي» للمخرج عثمان أبو لبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، المركز الخامس بـ9 آلاف.

وتدور الأحداث حول زوج يفقد زوجته بعد غرقها، ليدخل في دوامة نفسية لشعوره بالذنب نحوها لعدم نجاحه في إنقاذها؛ إذ يتردد على عيادة طبيبة نفسية، لتتوالى الأحداث في أجواء من الرومانسية والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم الراحلة رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل، وكوكبة من النجوم، تأليف أماني التونسي.

وتذيل فيلم الغسالة للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، قائمة الإيرادات بـ684 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.