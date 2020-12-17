فيجي تدعو سكّان القرى الساحلية لمغادرتها بسبب إعصار «ياسا» الضخم

دعت سلطات فيجي، سكّان القرى الساحلية لمغادرة قراهم إلى مناطق مرتفعة بسبب إعصار «ياسا» الضخم، ومن المتوقّع أن يبدأ باجتياح الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ مساء اليوم، وأن يتسبّب بأمواج هائلة قد يصل ارتفاعها إلى 16 مترا.

و«ياسا» إعصار من الفئة الخامسة، الأشدّ على الإطلاق، يواصل تقدّمه باتّجاه فيجي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 325 كلم / ساعة وهو لا ينفكّ يكتسب مزيدا من القوة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن المتوقّع أن يصل ياسا إلى اليابسة في وقت متأخر من اليوم، لكن حتى قبل وصوله هناك أجزاء واسعة من جزر الأرخبيل البالغ عدد سكانه 900 ألف نسمة غمرتها المياه بالفعل، مما أدّى إلى قطع طرقات وعزل قرى بأسرها.

وحذّر مكتب الحالات الطارئة في فيجي من أنّ رياحا عاتية ستهبّ قبل ساعات عديدة من مرور عين الإعصار فوق الأرخبيل، مضيفا: «يتعيّن على القرويين أن يتوقّعوا أمواجا يصل ارتفاعها إلى 16 مترا».

واستحدثت السلطات مراكز إيواء وأغلقت المدارس وأوقفت وسائل المواصلات العامّة.

وفي العاصمة سوفا، خلت الشوارع من المارّة صباح الخميس تحسّبا لوصول الإعصار.

وقال موظف من سكان العاصمة لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»: «كأنّنا في مدينة أشباح. الوضع هادئ الآن، لكنّه مخيف لأننا نعلم أنّه آتٍ».

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية "ويذرووتش" ومقرّها في نيوزيلندا من أنّ فيجي تقع بأسرها في مرمى الإعصار، ولذلك يرجّح أن تكون الأضرار التي ستنجم عنه أشدّ من تلك التي خلّفها الإعصار هارولد الذي كان أيضا من الفئة 5 والذي أحدث دمارا واسعا في جزر سليمان، وكذلك أيضاً في فانواتو وفيجي وتونجا.

وأعنف إعصار على الإطلاق ضرب فيجي هو وينستون الذي أودى في فبراير 2016 بحياة 44 شخصا وألحق أضرارا بلغت قيمتها مليار دولار.