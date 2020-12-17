الوزارات تبدأ وضع جداول حضور وإجازات الموظفين بعد قرار «التناوب»

كشف مصدر حكومي، إن توجيهات صدرت من مجلس الوزراء بالعمل الفوري على وضع جداول التناوب الخاص بعدد أيام الحضور للموظفين بالوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أمس.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، أنه وفقا لهذا التوجيه ستتخذ كل وزارة وهيئة اللازم لتنظيم العمل بآليات جديدة، بجدول حضور وانصراف بعدد أيام الأسبوع مُقسمة على الموظفين، وفقا لآلية تنساب سير العمل ولا تخل بإنجاز خدمات وطلبات المواطنين، على أن يبدأ العمل بها في القريب العاجل وفقا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

9 قرارات حكومية حاسمة لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، 9 إجراءات حكومية في إطار مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وجاءت تلك القرارات كالتالي:

1- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.

2- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة.

3- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

4- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

5- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

6- التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.

7- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

8- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

9- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.

وكان مدبولي قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث جرى استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.