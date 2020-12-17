رد فعل أول مواطنة سعودية تلقت اللقاح ضد كورونا «فيديو»

نشر موقع أخبار السعودية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو يظهر ردة فعل أول مواطنة في المملكة، بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وانطلقت في وقت سابق اليوم، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية، داخل مركز جهز في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات «كوفيد-19»، أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودشن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.

وكانت سلطات الصحة السعودية، قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لـ«كوفيد-19»، من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

وتلقى «الربيعة» في وقت سابق اليوم، أول جرعة من لقاح كورونا، وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.

وقال وزير الصحة بعد تلقيه اللقاح: «أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات، والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق خلال الأشهر الـ9 الماضية، كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات، واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم».

واعتبر توفيق الربيعة، أن اليوم بداية انفراج الأزمة، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم.

وشكر وزير الصحة السعودي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على متابعته لهذه الأزمة قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى احترازات لضمان سلامة الجميع.

https://twitter.com/i/status/1339479571398332417