لجنة تحقيق: السويد تخفق في حماية المسنين من كورونا بدور الرعاية

أخفقت الحكومة السويدية في حماية المسنين بدور الرعاية، من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهي مسؤولة عن آثار الوباء على البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت لجنة تحقيق مستقلة في تقرير مخصص للنظر في تعامل السويد مع الوباء، إن رعاية المسنين في البلاد واجهت أوجه قصور هيكلية كبيرة، وإن السلطات أثبتت أنها غير «مستعدة، ومجهزة»، للتعامل مع الوباء، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف وفيات فيروس كورونا في البلاد كانت في دور الرعاية.

وأكد رئيس اللجنة ماتس ميلين، أن اللوم في أوجه القصور الهيكلية في نظام الرعاية الصحية في السويد، يمكن أن يقع على عاتق العديد من السلطات والمنظمات، مضيفا: «ما زلنا نريد أن نقول إن الحكومة تحكم البلاد، وبالتالي فإن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الحكومة والحكومات السابقة».

وسجلت السويد 341029 إصابة مؤكدة و7667 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهو عدد وفيات أعلى بكثير من النرويج وفنلندا والدنمارك المجاورة.

جدير بالذكر، أن السويد لم تفرض فترات إغلاق طويلة، بل اعتمدت بدلا من ذلك على شعور المواطنين بالواجب المدني، ودعتهم إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فيما بقيت معظم المدارس والحانات والمطاعم مفتوحة.