مصرع طالبة دهسا تحت عجلات قطار أسيوط

لقت طالبة بكلية العلوم مصرعها دهسا تحت عجلات قطار الصعيد أثناء محاولتها عبور مزلقان السكة الحديد أثناء عبور القطار أمام مزلقان كوبري قرية الحواتكة بمنفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد الحواتكة دائرة المركز يفيد اصطدام قطار رقم 833 بالطالبة وفاء محمد ثابت سيد 20 عاما طالبة بكلية العلوم ومقيمة بقرية الحواتكة دائرة المركز، وذلك أمام مزلقان كوبري قرية الحواتكة بمنفلوط.

وجاري نقل الأشلاء بسيارة الإسعاف إلى مشرحة منفلوط المركزي وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.