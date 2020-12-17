ضبط تاجر مخدرات هارب من تنفيذ حكمي سجن بالقليوبية

تمكنت مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ حكمين (سلاح ناري ومخدرات)، وسبق اتهامه في 6 قضايا أخرى وبحوزته كمية من المواد المخدرة مثل البانجو والهيروين.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد عوض، رئيس مباحث منية النصر، بتواجد هارب من تنفيذ حكمين، بممارسة نشاطه الإجرامي والإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قرية برمبال القديمة.

وخرجت حملة مكبرة بالاشتراك مع الأمن العام، وبقيادة الرائد أحمد عوض، والنقيب عمر النجار والنقيب محمد شمس والنقيب محمد يسري، معاونو المباحث، واستهدفت الحملة مكان تواحد المتحري عنه.

وتمكنت الحملة من إلقاء القبض عن المتحري عنه، ويدعي «علي ص. أ»، 24 سنة، عاطل، ومقيم بقرية برمبال القديمة بدائرة منية النصر، وتبين أنه سبق اتهامه في 6 قضايا تتضمن سرقة مسكن، ومخدرات، وسلاح ناري، وهاتف محمول، وصادر ضده حكمين غيابيين في قضيتين سلاح ناري ومخدرات، وذلك بالسجن 3 سنوات في كل واحدة منهما.

وبتفتيش المتحري عنه عُثرت بحوزته على بندقيه خرطوش، و2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و30 جرامًا من الهيروين، واعترف في محضر الشرطة بأنه يتاجر في المواد المخدرة، وأن السلاح المضبوط للدفاع عن تجارته المؤثمة قانونا، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى، أصيب محاسب حر في الدقهلية، إثر سقوطه من قطار «دمياط – الإسكندرية»، حال محاولته الركوب من محطة طلخا، فاختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد.

وانتقلت وحدة مباحث طلخا إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو أحمد صالح سليمان، 31 سنة، محاسب حر، مقيم ببندر طلخا، بمحاولة استقلاله القطار رقم 566 ركاب، القادم من دمياط باتجاه الإسكندرية، حال تحرك القطاة من محطة طلخا، اختل توزنه وسقط من القطار أرضًا.

وبالسؤال في مستشفى الطوارئ التابع لجامعة المنصورة، عن حالة المصاب تبين حدوث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالساق اليسرى.