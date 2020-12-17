دانا حمدان تعلن إصابتها بكورونا بعد شفاء شقيقتها

أعلنت الفنانة الأردنية دانا حمدان إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت «دانا» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «إيجابي كورونا».

جاء ذلك بعد شفاء شقيقتها ميس حمدان من الفيروس، وقضائها 14 يوما داخل العزل المنزلي .

وطمأنت دانا حمدان، عبر حسابها على «فيس بوك»، جمهور الفنانة ميس حمدان، بعد إصابتها بالفيروس.

وقالت دانا: «الحمد لله على كل شيء.. ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها.. شكرا لكل اللي سأل واتطمن، أرجوكم تأخدو بالكم على صحتكم».

وكانت ميس حمدان، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت لـ"الوطن" أنها عزلت نفسها في البيت.

وروت الفنانة دانا حمدان تجربتها مع شراء الملابس وأدوات العناية بالشعر والبشرة، من منطقة "الوكالة" بوسط القاهرة، باعتبارها أول فنانة تشتري احتياجاتها من هذه المنطقة الشهيرة.

ونشرت دانا حمدان مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، توثق من خلالها تجربتها في منطقة الوكالة، قائلة:«"أنا بزور المنطقة دي مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ومش عارفة الناس بتقلل من الحاجات هنا ليه.. دي فيها برندات كويسة ومنتجات ممتازة جدا».

وكانت الفنانة دانا حمدان أعربت عبر حسابها بـ«فيس بوك»، عن سعادتها بمشاركة فيلم «لما بنتولد»، في مسابقة الأوسكار.

وكتبت دانا: «النهارده تأكد أهم خبر في حياتي، خبر عظيم، تم اختيار فيلم (لما بنتولد)، ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية».

وأضافت: «الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إني من ضمن كاست الفيلم ده، وبهني المخرج تامر عزت، والمنتج معتز عبدالوهاب، وكل زملائي الممثلين، لحظة مهمة لينا كلنا في وقت وسنة صعبة جدا، أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطري بالخبر ده، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحلى».