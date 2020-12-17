مريض يتهم مدير مستشفى بأسيوط بتمزيق تقريره الطبي.. و«نحميا»: شائعة

اتهم طلعت أحمد محمد علي مريض يعاني من بتر ساقه، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي في محافظة أسيوط، بـ«تمزيق التقرير الطبي الخاص به لتركيب طرف صناعي يساعده على السير مرة أخرى».

وقال طلعت، إن زوجته ونجله توجهوا إلى المستشفى لعمل تقرير طبي لتركيب طرف صناعي يساعده على السير، إلا أن طبيب العظام أخبرهم أنه لا بد من وجود المريض لعمل التقرير، وهذا ما حدث بالفعل وذهب للمستشفى وتم توقيع الكشف الطبي من قبل الطبيب وكتابة التقرير، وطالبهم بتوقيعه من الدكتور نحميا وسيلي، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي.

وأضاف المريض «توجهت زوجتي ونجلي وأحد موظفي المستشفى، للمدير لتوقيع التقرير الطبي، فقام مدير المستشفى بتمزيق التقرير وإلقائه بسلة المهملات وطلب إحضار تقرير من مؤسسة الأورمان، وأنا لا أملك أي شيء وفي أمس الحاجة لتركيب طرف صناعي حتى أستطيع السير مرة أخرى».

وفي المقابل، نفى الدكتور نحميا وسيلي عزيز، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي الواقعة، مؤكدا أن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليس له أي أساس من الصحة و«أنا لم أقوم بتمزيق أوراق لمريض».

وتابع أن الموضوع هو أن أحد الموظفين جاء ليخبره بأن أحد المرضى يحتاج لطرف صناعي، فأخبره بالإجراءات اللازمة للحصول على التقرير، معبراً عن استيائه مما يتم تداوله، قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل».

وأضاف: «ما تم تداوله شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، ولن أنزل لهذا المستوى الوضيع للرد عليها، وأشقاء المريض حضروا إلى المستشفى وقدموا اعتذار والتقرير في بين يدي حاليا، فكيف مزقته ورميته في سلة الزبالة؟».