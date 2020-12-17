البحرية الروسية تختبر أسلحة سفن ألكسندريت الكاسحة للألغام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن سلاح البحرية أجرى اختبارات عملية على أسلحة واحدة من أحدث سفن ألكسندريت الكاسحة للألغام.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، في بيان، أنه «خلال الاختبارات العملية التي خضعت لها سفينة ياكوف بالياييف مؤخرا في بحر اليابان، نفذ طاقم السفينة تجارب عملية على استخدام منظومات تسليح السفينة، وأطلقت النيران نحو الأهداف البحرية والجوية من مدافع (AK-630) الرشاشة السداسية السبطانات، كما اسُتخدمت هذه المدافع مع رشاشات من عيار (12.7 كلم) لتدمير أهداف تحاكي ألغاما بحرية عائمة مضادة للسفن».

وأضافت الوزارة الروسية، أن «طاقم السفينة قام بالتدرب على استخدام منظومات الرصد واستكشاف الأهداف المعادية في السفينة، ومعدات الاتصال ونقل البيانات المزودة بها، وتم التحقق من المواصفات الفنية والتقنية لمعظم تقنيات السفينة».

وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلتها إلى المياه لأول مرة عام 2019، لتكون رابع كاسحة ألغام بحرية من نوع «ألكسندريت»، تطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 12700.

ويمتلك سلاح البحرية في الجيش الروسي حاليا 3 كاسحات ألغام من هذا الطراز، تحمل أسماء: «ألكسندر أوبوخوف، وإيفان أنطونوف، وفلاديمير إيميليانوف»، ووفقا لرئيس إدارة بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، فلاديمير ترابتشينكوف، فإن موسكو تخطط لبناء 30 كاسحة ألغام بحرية من هذا النوع حتى عام 2050.