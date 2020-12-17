رئيس الوزارء الإسباني يعزل نفسه بعد إصابة ماكرون بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه سيعزل نفسه حتى 24 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية للقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية، إن رئيس الحكومة جان كاستيكس، يخضع للعزل بعد مخالطته «ماكرون».

ونقلت قناة «بي إف إم» الفرنسية، أن جان كاستيكس «ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ، ودخل في عزل صحي بعد مخالطته للرئيس ماكرون».

وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، إن «كاستيكس سيعزل نفسه»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتننيك» الروسية.

وكانت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أعلنت في وقت سابق، في بيان، إصابة «ماكرون» بكورونا، بعد أن أثبت فحص «كوفيد- 19» ذلك؛ أثر ظهور الأعراض الأولى لهذا الفيروس عليه، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون سيخضع للعزل لمدة 7 أيام، وسيواصل أنشطته عن بعد، وبناء على ذلك سيلغي كل نشاطاته الخارجية التي كانت مقررة، بما في ذلك زيارته إلى لبنان.