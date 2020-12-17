عاجل.. إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا

أعلنت «قناة سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكّد الثلاثاء قبل الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، أنَّ بلاده تحضر لحملة تلقيح عامة في فرنسا ضد فيروس كورونا، بعد حملة أولى تخصص للأشخاص الأكثر ضعفا.

وقال ماكرون، في المؤتمر الصحفي، إنَّ الحملة لن تكون عبارة عن استراتيجية تلقيح إلزامي بل استراتيجية مبنية على القناعة والشفافية، موضحًا أنَّه يتوقع حملة أولى في بداية 2021 لأشخاص محددين، مع أول دفعة من اللقاحات المنتجة، بحسب الجرعات التي ستحصل عليها فرنسا، تليها حملة أخرى تكون على نطاق أوسع وعام، وتهدف إلى تلقيح أكبر عدد من الأشخاص.

وتبدأ المرحلة الأولى من التلقيح، بعد منح السلطات الصحية الأوروبية الترخيص للقاحات المتوقع أواخر ديسمبر ومطلع يناير.

وتابع ماكرون، أنَّ المرحلة الأولى ستتم عبر «لقاحات تتطلب شروط تخزين وشروطاً لوجستية معقدة، عند 80 أو 20 درجة تحت الصفر في هذه المرحلة، وسنقوم بحفظها للسكان الأكثر حساسية».