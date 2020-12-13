أستاذ فيروسات: فرنسا أكبر مصنعي اللقاحات لم تجد حلا لـ كورونا

أكد الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون الفرنسية، أن فرنسا من أكبر مصنعي اللقاحات في العالم، ورغم ذلك، لم تصل حتى الآن إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وربما نجد لقاح فرنسي لهذا الوباء، منتصف العام المقبل، وفقا لما صرح به وزير الصحة الفرنسي بالتحديد في شهر مايو، قبل أن يعود ويقول من جديد، إنه ربما ننتظر حتى نهاية العام، لصعوبات التي نواجهها الآن، في اكشتاف لقاح للفيروس.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة "صدى البلد"، فرنسا أيضا لم تبدأ في تلقيح مواطنيها حتى الآن باللقاحات التي أعلن اكتشافها، وقد تبدأ في ذلك بداية من الشهر المقبل بلقاح "فايزر" الأمريكي، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فرنسا.

وعن اختيار مصر للقاح الصيني، أكد أنه لقاح جيد، خاصة أنه قادم من الصين التي انتجت 3 لقاحات للمرض حتى الآن، والثلاثة مفيدين وجيدين، وخضع 50 الف شخص لاختبارهم من (سنغافورة، ماليزيا، اندونيسيا، الصين)، وكل هذه اللقاحات أعطت أحسن النتائج، وربما ولكل لقاح منهم أثار جانبية وهذا طبيعي.

وتابع: "طل ما ينشر على مواقع التواصل الأجتماعي، ويخص أن اللقاح الصيني يسبب أمراض مثل الشلل النصفي وغيره من الأمرض، ليس دقيق".

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت مؤخرا الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.