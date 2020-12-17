بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط

صعد مؤشرا بورصة موسكو، اليوم، وارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو «10:00 بتوقيت القاهرة»، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بنسبة 0.70% إلى 3293.10 نقطة، بينما صعد مؤشر البورصة RTS بنسبة 1.68% إلى 1423.5 نقطة.

وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 45 كوبيكا «الروبل = 100 كوبيك» إلى 72.89 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيكا إلى 89.16 روبل.

وتزامن صعود بورصة موسكو مع ارتفاع أسهم أوروبا، والتي ظلت، اليوم عند أعلى مستوى في 10 أشهر.

وارتفع المؤشر «داكس» الألماني 1.1%، ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي، بينما صعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.6%، ليواصل كلاهما تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، في حين زاد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4%.