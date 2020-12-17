محافظة مطروح تنظم حفل زفاف جماعي الليلة احتفالا بعيدها القومي

تنظم محافظة مطروح، مساء اليوم، حفل زفاف جماعي لأبناء المحافظة، بحضور نواب مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بمطروح، وذلك للشباب من الأكثر احتياجا.

ويأتي حفل الزفاف الجماعي الذى تنظمة محافظة مطروح، ضمن فعاليات العيد القومي الـ105 للمحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبرعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ومن المقرر أن يشهد محافظ مطروح إجراءات عقد قران العرسان، وتوزيع المحافظ الهدايا المقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال على العرسان بمشاركة من المحافظة ومساعدة للشباب في التخفيف من أعباء ونفقات الزواج، ويتضمن الحفل بعض فقرات فنيه لإضفاء جو من السعادة والبهجة بالحفل.

ونظمت محافظة مطروح احتفالية بالخيول العربية، أمس، بأرض معركة وادى ماجد بالذكرى الـ105 لانتصارات أبناء مطروح على العدوان الإنجليزي عام 1915، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وكلا من النائبان سليمان فضل العميري وجمال الشورى، والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ وفرسان مطروح.

وبدأت الاحتفالية باستعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية والتحكم في سباق الخيول والسرعة والحركة وسط إشادة من الحضور.

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فريق فرسان مطروح المشاركين فى المهرجان، والمنظمين وأحفاد المجاهد حسين العاصي وجمعية أبناء القبائل، وقدم فرسان مطروح درع المجاهدين وكذلك درع جمعية أبناء القبائل لمحافظ مطروح.

ودعا محافظ مطروح للوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء معركة وادى ماجد وتحية تقدير وإجلال لهم جميعا، مقدما الشكر لأبناء مطروح وفرسانها لحرصهم على إقامة الاحتفالية على أرض المعركة الحقيقية بوادى ماجد والإسراع في تجهيز الموقع الذي شهد بطولات وتضحيات أبناء مطروح دفاعاً عن الأرض والعرض ليسطره التاريخ ويضاف لسجل البطولات الوطنية لأبناء مصر، داعيا بضرورة التمسك دائماً بأخلاق وشجاعة الفرسان، الذين عرفوا قيمة الوطن والحفاظ عليه، لمواجهة جميع التحديات حفاظا على الثوابت وتراب الوطن، مع الوعى بما يدور من حولنا.

وأكد المحافظ أن النصر دائما يكون بالإتحاد والعمل، وأن أبناء مطروح على قلب رجل واحد هم دائماً حماة البوابة الغربية لمصر، بشجاعتهم ووعيهم مع إدراكهم أهمية المشاركة في مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية لنصنع تاريخاً جديداً تذكره الأجيال المقبلة.

ولفت أن عيد مطروح القومى يواكب اهتمام القيادة السياسية بمطروح مع إطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية لخدمة أهالى مطروح، موجها الشكر إلى كل المشاركين في تنظيم الاحتفالية من أبناء أحفاد المجاهد حسين العاصي، وجمعية أبناء القبائل، وجميع الفرسان المشاركين في الاحتفالية.