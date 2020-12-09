حفل زفاف جماعي وافتتاح 6 مشروعات في العيد القومي لمطروح

تحرص محافظة مطروح خلال احتفالاتها السنوية بالعيد القومي على افتتاح العديد من المشروعات الخدمية تزامنا مع الإحتفالات المقرر عقدها غدا الخميس وتستمر على مدار 8 أيام حتى 18 ديسمبر.

وتنشر "الوطن" المشروعات الخدمية السته التى سيجرى إفتتاحها فى العيد القومى لمحافظة مطروح، بالإضافة إلى وضع حجر أساس عدة مشروعات أخرى.

- إفتتاح أعمال تطوير محكمة مرسى مطروح.

- إفتتاح سوق مدينة سيدى برانى الحضارى الجديد.

- إفتتاح تطوير مستشفى النساء والتوليد.

- إفتتاح تطوير مستشفى الأطفال.

- إفتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح.

- إفتتاح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح. - وضع حجر أساس لكل من المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7 ، ومدرسة حدائق مطروح بمنطقة الخروبة فى مدينة مرسى مطروح.

- وضع حجر الأساس لكوبرى "عزبة السلام" فى مدينة مرسى مطروح.

- تفقد أعمال تطوير مستشفى برانى المركزى.

وتبدأ إحتفالات مطروح بالعيد القومى بإيقاد الشعلة أمام الديوان العام للمحافظة، والإتجاه إلى الساحة الرياضية بمركز شباب مطروح لعرض إنجازات المحافظة التنموية فى القطاعات على مدار عام كامل، يعقبه عروض فنية ورياضية وتكريم للمتميزين من أبناء مطروح فى المجالات المختلفة، كما ستقيم جميع مدن المحافظة فى ذات التوقيت إحتفالات بالعيد القومى للمحافظة تقاد فيه الشعلة مع رفع الأعلام وتنظيم أنشطة رياضية مع تخصيص الحصة الأولى بالمدارس عن إحتفالات ذكرى إنتصارات معركة وادي ماجد.

كما تشارك إذاعة مطروح من خلال برامجها وفقراتها طوال الأسبوع وخاصة يوم 15 ديسمبر، ويقام على هامش الإحتفالات حفل للزفاف الجماعى لشباب مطروح وذلك بحديقة كليوباترا، ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد أولاد دغيم بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى يوم الجمعة 25 ديسمبر.

ويواكب إحتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى ذكرى إنتصارات أبناء مطروح على قوات الإحتلال الانجليزى فى معركة وادى ماجد غرب مدينة مرسى مطروح فى 15 ديسمبر عام 1915.