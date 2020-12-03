وكلاء من جهة حكومية.. زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة بأسوان

فى ختام زيارته للمحافظة أطلق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مبادرة فرحة عمرى لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ 10 ألاف جنيه لكل عروسة بإجمالى 200 ألف جنيه، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، واستهل حفل الزواج الجماعي بمشهد إنسانى حيث قاما الوزير والمحافظ كوكيلين لعروستين بالمشاركة في مراسم عقد القران.

وخلال الإحتفالية أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق مبادرة "فرحة عمرى" لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات أسوان، مشيراً إلى مساهمة هذه المبادرة الكريمة في إتاحة الفرصة لشبابنا لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصري الأصيل ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضاً القطاع الخاص.

وأضاف أشرف عطية بأن يتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، كما قدم محافظ أسوان الشكر لكل من ساهم وقدم هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعى المتكامل والعظيم وخاصة بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية الأورمان مما يعكس الفكر التنويري للجهود الحكومية والمجتمعية معاً.

وفى ختام فعاليات الاحتفال بالعرس الجماعي قدمت فرقة الحضرة مجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية، كما حرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم هذا الحفل و المبادرة الكريمة.