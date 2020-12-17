حلف الناتو يوافق على ميزانيته للعام المقبل: 258.9 مليون يورو

وافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم، على ميزانية المنظمة لعام 2021، التي زادت بشكل طفيف عن العام الحالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الحلف في بيان، إن «الميزانية المدنية توفر الأموال للموظفين وتكاليف التشغيل، وتكاليف مقر الناتو في بروكسل».

ويعتزم حلف شمال الأطلسي الإنفاق على هياكله المدنية 258.9 مليون يورو، ما يزيد بنسبة 0.9% عن ميزانية عام 2020.

وارتفعت الميزانية العسكرية للتحالف بنسبة 5%، مقارنة بالعام الحالي، وبلغت 1.61 مليار يورو، وهذا يغطي تكاليف هياكل قيادة الناتو ومهامه وعملياته حول العالم.

ومن المخطط إنفاق 254.9 مليون يورو على عمل الناتو في أفغانستان والعراق وكوسوفو.

وتخطط دول الناتو في عام 2021، لاستثمار 710 مليون يورو في البرامج الأمنية المشتركة الاستثمارية.