ارتفاع أسعار الذهب.. وخبير: 2020 عام مكاسب حائزي المعدن الأصفر

سجّل سعر الذهب ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهات منتصف تعاملات اليوم الخميس 17 ديسمبر، في أسواق المال والبورصات العالمية، لتصبح جملة الارتفاعات خلال يومين نحو 24 جنيهًا، وبيع عيار 24 بـ950 مقابل 942 جنيهًا بداية التعاملات اليومية، وسجل عيار 21 نحو 831 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قيمة 712 جنيها وبيع الجنيه الذهب، بـ6 آلاف و654 جنيهًا.

وكان الذهب سجل ارتفاعا بقيمة جنيهين بداية التعاملات اليومية، وقال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إنّ مبيعات الذهب في مصر شهدت أكبر تحرك في المبيعات نتيجة تراجع الأسعار خلال الأسابيع الماضية، رغم انتشار شائعات في الصاغة المصرية، عن عودة سعر جرام الذهب عيار 24 تحت مستوى 900 جنيه كالعام الماضي، خاصة مع انتشار خبر تسلم مصر أول شحنة لقاحات فيروس كورونا من الإمارات.

وأضاف حامد أنّ الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في مبيعات عيار 21 الشعبي، وزاد الوعي لدى كل المتعاملين في الصاغة المصرية من جانب فرق العيارات والمصنعيات والسعر المحلي والعالمي، بجانب توقعات الأسعار، موضحا أنّ الأونصة صعدت إلى 1875 دولارا بعد تراجعات عديدة، لتهبط الأوقية الى 1823 دولارا مدعومة بتزايد حالات التفاؤل بلقاحات كوفيد 19، إلا أنّ الأسعار عادت سريعا لارتفاعاتها، وجاء ذلك ترجمة حقيقة لعدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميا، وكلها أمور حرّكت شهية المستثمرين بشراء أطنان من الذهب.

وتابع رجب، أنّ المعدن النفيس هو الرابح الأكبر في ظل أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات، عدا الذهب الذي حقق أرقاما قياسية وصلت بالأونصة لرقم تاريخي على الإطلاق، عند مستوى 2074 دولار منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام بالسوق المحلي أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.

ورغم أنّ 2019 من الأعوام الجيدة للذهب، لكن 2020 كان الأفضل لحائزي المعدن النفيس، فالأسعار ما زالت أعلى بكثير عن 2019، والجرام ما زال يتربع فوق سعر 950 جنيها لعيار 24، والجميع يدرك أنّ هذا هو مستوى الذهب حاليا.