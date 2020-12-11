ارتفاع بقيمة جنيه في سعر الذهب بأسواق المال

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بأسواق المال، ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه فقط، وسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 928 جنيها، مقابل 927 جنيها أمس الخميس، وعيار 21 نحو 812 جنيها، مقابل 811 جنيها في تعاملات الأمس، وعيار 18 نحو 696 جنيها، مقابل 695 جنيها، أمس، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6500 جنبه.

ويتوقع وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن يستقر سعر الذهب خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الإعلان عن لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تذبذب الأسعار عالميا؛ بسبب وضوح الرؤية، وإيجاد لقاح للفيروس.

وأضاف "واصف"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام؛ لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات؛ إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية، خصوصا في ظل ظهور لقاح لفيروس كورونا المستحد.

واستقبلت مصر مساء أمس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تعتبر أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح فيروس كورونا، ويعتبر الأخير ما أجريت التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، وسيوزع وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووفقا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فإن الأولوية في توزيع اللقاح وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتعتبر هذه الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية من المقرر استقبالها تباعا خلال الفترة القادمة، وسيوفر اللقاح بالمجان وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ تم التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي)؛ للحصول على المزيد من اللقاحات، ويؤخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين، يفصل بينهما 21 يوما.