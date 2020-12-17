«خناقة» حمو بيكا وعمر كمال طلعت «تمثيلية»: دعاية لمهرجان «هفضل أستاذ»

لم تمر ساعات قليلة على «خناقة» مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع الفنان عمر كمال، بسبب «الأموال» التي يحصلها كلا منهما من يوتيوب، وقيام «بيكا» بتوجيه انتقادات لاذعة لـ «كمال» وتأكيده بأنه «مش عايز يعرفه تاني»، حتى تم اليوم الإعلان عن مهرجان غنائي جديد يجمعهما معا بعنوان «هفضل أستاذ».

الأمر الذي جعل متابعيهم عبر السوشيال ميديا يصفون خلافاتهما بـ«الزائفة» من أجل «التريند»، وسبق «بيكا وكمال» في هذا الأسلوب الثنائي محمود العسيلي وأمير عيد، اللذان افتعلا أزمة حول أحقية كل منهما بملكية أغنية «دنيا جديدة»، ليتضح بعد ذلك أن الأمر مجرد خلاف مفتعل للترويج لدويتو غنائي يجمعهما، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلان عن مهرجان «هفضل أستاذ» للثنائي حمو بيكا وعمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، جاء بعد فترة من هجوم حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، زميله عمر كمال، ونشر صورته عليها علامة «X».

وقال حمو بيكا «يا ريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة».

وفي فيديو عبر حسابه على موقع «إنستجرام» قال حمو بيكا موجهً رسالته لـ عمر كمال: «لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح من اللى عمله معاك، إنت مابنتش نفسك بنفسك، وإنت ظاهر أمام الشعب المصري إنك أنانى مابتحبش غير نفسك، وحابب إن إنت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللي إت بتعمله وخليك محترم وكويس، أخونا عمر كمال لما سمع اللي اتقال قال إحنا نجحنا، لكن اللي أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط فى غلط، عايز تحقق نجاحك إنت بس، فرجني يا فهلوي يا حلو وإعمل كام تراك لوحدك».

وقال عمر كمال، ردًا على انتقادات حو بيكا له عبر حسابه بـ فيس بوك من خلال فيديو بقوله: «أنا فوجئت إن حمو بيكا منزل صورتي كأني واحد إسرائيلي أو واحد عدو وكاتب الكلام اللي انتوا شوفتوه ده كله، بص يا حمو أنا محترم وصبرت كتير على إهانات الناس وقلة أدب الناس وإنت طالع تقول على عمر كمال وحسن العجوز قصيرين، أنا ممكن اطلع أقول عليك بكرش لكن ده كلام قلة أدب ماليش فيه بس قلة الأدب وقلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي ولا مبدأي».

وتابع: «أول تراك إنتي معلمة أخدته من حمو بيكا وشمس المجرة إنتاجي وإلحاني أنا سايبهولك على قناتك وفلوس وبنتخان ومساء النقص وفايقة ورايقة وكل التراكات سايبهالك على قناتك وأنت بتاخد فلوسها وبتكسب بيها ولكن من دلوقتي هقفل كل التراكات اللي شاركت فيها على قناتك».

واستطرد: «يا بيكا عيب يا بيكا وعيب تقول إني صحبة مزيفة أنا عمري ما كسبت وراك أبيض ولا أسود وأنا سيبت لك 12 تراك على القناة كلت من وراها الشهد، الشغل له أصوله وأنا لو بجمع في فلوس كنت سيبت لك التراكات دي كلها على قنواتك وأنا أكتر واحد بيتكلم عنك كويس في النقابة وأنا بغني معاك ومش عايز أحسسك إنك لوحدك ومنبوذ وأنك مش فنان».