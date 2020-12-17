الإسكان تعرض ضوابط البناء الجديدة على الرئيس الأسبوع المقبل

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من وضع اشتراطات البناء الجديدة، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع المقبل وأخذ الموافقة عليها، ومن ثم الإعلان عنها للتعامل بها.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن 9 محتويات رئيسية تضمها الاشتراطات البنائية والتخطيطية، تمهيدا لبدء تطبيقها مع مرحلة انتقالية مقدارها 6 أشهر، والتي تضم ما يلي: صيغة توافقية للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، ما يجب الالتزام به لاستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، الارتفاعات المسموح بها، والنسب البنائية، والتنسيق الحضاري، إضافة إلى الاستعمالات والتقسيمات المعتمدة.

وتوجد داخل الاشتراطات بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، تشمل إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، اشتراطات صلاحية المبنى للإشغال، وتحديد وتشكيل لجان الفحص ومسؤولياتها، وتنظم الاشتراطات أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط المنظومة وحوكمتها.

وكان الجزار عرض خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنّ المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف المرحلة لوضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وتابع: «تشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بشأن تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح».