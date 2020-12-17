مسؤول أمريكي: لقاح موديرنا قد يحصل على إذن استخدام للحالات الطارئة

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إن لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية «موديرنا» قد يحصل على إذن للاستخدام في الحالات الطارئة، اليوم، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح إدارة الغذاء والدواء، أن تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) هو آلية لتسهيل توافر واستخدام الإجراءات الطبية المضادة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كورونا.

وكان فاوتشي رجح إمكانية الوصول إلى مناعة القطيع بنهاية الربع الثاني من العام المقبل، مشيرًا إلى أن حوالي 75% إلى 80% من السكان في أمريكا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وسجلت الولايات المتحدة، اليوم، رقما قياسيًا بعدد وفيات كورونا، تجاوز الـ3500 وفاة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 240 ألف إصابة جديدة بكورونا.