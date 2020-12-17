ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة.. والصين «صفر وفيات»

منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الولايات المتحدة وخارجها، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سهام نقده صوب بكين، محملا إياها المسؤولية عن التداعيات العالمية للوباء، ولا سيما النتائج الكارثية في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا بعدد وفيات الفيروس، تجاوز الـ3500 وفاة بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 240 ألف إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج داخل المستشفيات لا يزال مرتفعا لليوم الـ11 على التوالي، مع تسجيل 113069 حالة شفاء جديدة.

من جانبه، أشار موقع «وورلد ميتر» المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة يبلغ 17394314، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 314629.

ومن المتوقع أن يحصل نحو 20 مليون مواطن أمريكي على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية هذا الشهر.

إصابة وزير الداخلية الأمريكي بالفيروس

وفي سياق متصل، أصيب وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت بكورونا، ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن متحدث باسم الداخلية الأمريكية تأكيده في رسالة أن نتائج فحص برنهارت «51 عاما» جاءت إيجابية أمس الأربعاء، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض لدى الوزير، وأوضح المتحدث الأمريكي، أن برنهارت يواصل أداء مهامه من الحجر الصحي.

ويأتي ذلك بعد يوم من دخول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحجر الصحي بعد اكتشاف مخالطته شخصا مصابا بكورونا مؤخرا.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86777 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في قوانجدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4068 حالة غادر منها 3808 حالات المستشفيات بعد شفائهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأضافت اللجنة الصينية، أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس الأربعاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 81842 شخصا، مشيرة إلى أن 6792 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وبعد معارضة الصين بشدة الدعوات لإجراء تحقيق دولي في أصل كورونا، وقالت إن مثل هذه الدعوات معادية لها، لكنها منفتحة على إجراء تحقيق بقيادة منظمة الصحة العالمية، قالت المنظمة، اليوم، إن بكين رحبت بزيارة أعضاء فريق التحقيق الذي شكلته المنظمة والذي من المقرر أن يسافر إلى الصين الشهر المقبل بهدف تحديد منشأ كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، باباتوندي أولووكوري، في مؤتمر صحفي، «تواصل منظمة الصحة العالمية الاتصال بالصين ومناقشة الفريق الدولي والأماكن التي سيزورونها».

وأضاف أولووكوري: فهمنا أن الصين ترحب بالفريق الدولي وزيارتهم التي من المتوقع، على حد علمنا، أن تتم في أوائل يناير، مشيرا إلى أن التوقيت الدقيق للرحلة سيعتمد على الحصول على نتائج بعض الاختبارات الأخرى التي يتم إجراؤها في البداية.