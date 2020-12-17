بوتين يطالب برفع العقوبات عن الدول التي تواجه صعوبات بسبب كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن الحاجة لرفع العقوبات والقيود التجارية المفروضة على الدول التي تعاني من صعوبات، خاصة بسبب وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: «يصر بعض شركائنا الغربيين باستمرار على التزامهم بالمبادئ الإنسانية في سياساتهم سواء داخل بلدانهم أو في السياسة الخارجية، ويجب أن نفكر في كيفية مساعدة أولئك الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة بسبب (كورونا) وإزالة مختلف القيود والتدابير التجارية والعقوبات المفروضة على تلك البلدان ومجالات التعاون المهمة للتغلب على عواقب الوباء على الأقل».

وأضاف بوتين، «أن إزالة القيود المفروضة على توريد الأدوية والمعدات الطبية وتدريب الأطباء، هذا ما نحتاج إلى التفكير فيه بدلا من البحث عن المذنبين في انتشار فيروس (كوفيد ــ 19)».

وشدد الرئيس الروسي، على أن بلاده تعمل على تطوير التعاون مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، على مستوى المتخصصين وعلى مستوى القادة الإقليميين وعلى مستوى الدولة ككل.