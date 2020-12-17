بوتين عن صهره السابق: لا يحظر على النخبة امتلاك أصول في الخارج

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، اليوم، على مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بالشؤون الداخلية الروسية، وكذلك بعض الأمور الدولية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وخلال ذلك، أجاب «بوتين» على سؤال يتعلق بامتلاك صهره السابق كيريل شامالوف لأموال وأصول خارج روسيا، قائلا: «لا يحظر على النخبة امتلاك أصول في الخارج، الحظر يسري على الموظفين المسؤولين».

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن أموال النخبة من القطاع الخاصة، تعتبر من الأموال الخاصة في الخارج.