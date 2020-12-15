بعد شهر ونصف.. بوتين يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات: مستعد للتواصل

أخيرا، وبعد نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت 3 نوفمبر الماضي، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الرئيس بوتين في برقية التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان، رغم الاختلافات، على حل عديد القضايا والتحديات، التي يصطدم بها العالم الآن.

وأوضح بوتين أنه اعتبارا لذلك فإن التعاون الروسي - الأمريكي، الذي يستند إلى مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل، بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي البلدين والمجتمع الدولي عموما.

وقال بوتين في برقية التهنئة:"من جهتي مستعد للتفاعل والتواصل معكم".

جاء ذلك بعد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وكان بوتين أحد الرؤساء القلائل الذين لم يهنئوا بايدن فور إعلان وسائل الاعلام الأمريكية فوزه، الشهر الماضي، وهو ما برره الكرملين وقتها بأن الرئيس الروسي ينتظر استيفاء الإجراءات الرسمية والقانونية النهائية اللازمة لتأكيد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب.

واحتفظ بوتين بعلاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات أمام بايدن، في ظل اتهامات استمرت طوال فترة رئاسة ترامب حول تدخل روسي حدث لصالحه في الانتخابات الرئاسية السابقة التي عقدت عام 2016.

وكان محللون قد أشاروا قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، إلى أن "روسيا بوتين" تفضل ترامب على بايدن، مرجعين ذلك إلى أن ترامب لم ينتهج خلال فترة رئاسته سياسات من شأنها أن تُضر بشكل بالغ بروسيا ومصالحها.