المصرية لحقوق الإنسان تدين واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة التحرش الجماعي التي تعرضت لها فتاة ميت غمر أثناء سيرها بالشارع يوم الخميس الماضي.

وقدمت الفتاة بلاغًا بقسم ميت غمر تدين فيه سبعة أشخاص بقيامهم بالتحرش الجماعي بها والتعدي عليها وتمزيق ملابسها، وقد أُحيل البلاغ إلى النيابة العامة بميت غمر التي بدورها قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ وإثر ذلك البلاغ تلقت المجني عليها عدة تهديدات بالقتل والتشويه بإلقاء مياه نار عليها من قِبَل أهالي المتهمين؛ علاوة على قيامهم بتدشين حملة ضدها الغرض منها التشهير بها.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا يذكر فيه تفاصيل الواقعة، والتي بدأت بملاحقة المتهمين للمدعى عليها وتتبعها ثم التعدي عليها، وكذلك تأكيد تحريات الشرطة بصحة تعدي المتهمين على المجني عليها بالقول والملامسة أثناء سيرها بالطريق العام؛ من خلال فض آلات المراقبة المطلة على موقع الحادث.

وفي إطار ذلك جددت المنظمة إدانتها بوقائع التحرش وجرائم العنف التي تُمارس ضد النساء والفتيات من خلال حملة "شارع آمن للمرأة المصرية"، التي قامت بإطلاقها لتعزيز مجموعة من الأهداف منها:

1) رفع الوعي وتقديم الدعم الفني؛ لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.

2) تحسين نوعية الحياة للأسر والمجتمعات بأكملها من خلال إنشاء أحياء وشوارع آمنة.

3) تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية؛ لضمان الوقاية الفعالة من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.

4) حث الوزارات والهيئات المختلفة بتضافر الجهود بينهما؛ من أجل جعل الشارع آمن وذلك بتواجد شرطي ونقاط أمنية سريعة الاستجابة.

5) العمل على تعبئة المتطوعين الشباب من الجنسين لوقف التحرش الجنسي والعنف.

6) تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية؛ لرفع الوعي وتغيير السلوك المجتمعي.

وتناشد المنظمة النساء والفتيات ضحايا التحرش أو أي من جرائم العنف بأن تتواصل مع المنظمة والتي بدورها ستقوم بتقديم المساعدة الفنية والقانونية، وكذلك تناشد المنظمة الأهالي بتقويم أبنائهم وتربيتهم على احترام حقوق المرأة وعدم المساس بها؛ وذلك لأهمية دور الأسرة في تكوين المجتمع المصري.

وحثت المنظمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء المتهمين لردع مثل تلك الممارسات التي تسيء للمرأة المصرية.