التحريات: فتاة ميت غمر تعرضت لتحرش جسدي ولمس أجزاء حساسة

تسلمت الجهات المختصة، محضر التحريات التي أجرتها وباشرتها أجهزة الأمن في واقعة التحرش بالطالبة «ياسمين. م. أ»، والشهيرة بـ«بسنت»، الطالبة بكلية الزراعة، في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، مساء الخميس الماضي، حيث أكدت صحة الواقعة، وأوضحت التحريات أن المتهمين التفوا حول الطالبة المجني عليها، مستغلين سيرها بمفردها في الطريق العام، وتحرشوا بها جسديا وطالت أيديهم أماكن حساسة في جسدها ومواضع عفتها، حتى تمكن عدد من المارة من إنقاذها عقب استغاثتها بهم، كما حددت التحريات دور كل متهم منهم على حدة.

وأوضحت التحريات، أن الفتاة، 23 عاما، كانت تسير بمفردها في شارع بورسعيد، والتف حولها المتهمون مستغلين ذلك، وتحرشوا بها جسديا ولفظيا، فيما تمكن آخرون من إنقاذها بعد استغاثتها بهم، ورصدت كاميرات المراقبة، المتهمين، حتى جرى التعرف على هويتهم من خلال تفريغ الكاميرات ومن عرضهم على المجني عليها في النيابة العامة، كما أوردت التحريات، شاهد رؤية أبصر المتهمين حال ارتكاب جريمتهم، وأن الفتاة تقدمت ببلاغها ضد المتهمين، في اليوم التالي للحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للواقعة، يظهر به عشرات الشباب الذين التفوا حول الفتاة أثناء سيرها في شارع بورسعيد بميت غمر، ومن بينهم المتهمين الذين توصلت التحريات السرية لهم، وقدمتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم، كما جدد قاضي المعارضات حبسهم على ذمة الواقعة، لمدة 15 يوما أخرى.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، الجمعة الماضي، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من «ياسمين. م. أ»، وشهرتها «بسنت»، 23 عاما، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس، مقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة من الشباب، في أثناء سيرها بشارع بورسعيد بالمدينة، مساء الخميس الماضي.

ووجّه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، للوصول إلى حقيقية الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وحددت هوية 8 شباب، تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على باقي المتهمين بالتحرش، وهم: «أحمد. س .أ»، و«محمد. ه. م»، و«محمد. ص .ا»، و«مصطفى. ه. م»، و«محمد. ق. ف»، و«عبدالله. أ.م»، و«علي. م .ا».