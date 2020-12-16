محامي فتاة ميت غمر ينسحب من القضية.. ودفاع المتهمين: لم أهددها

قال محمد عثمان، محامي فتاة ميت غمرة، التي تعرضت للتحرش منذ عدة أيام، وانتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير"، إنه أعلن انسحابه اليوم من النيابة للدفاع هذه القضية، مبينا أن القضية منظورة حاليا أمام النيابة العامة، وأن سبب انسحابه شخصي، مشيرا إلى أن لديها عدة محامين آخرين، والمجلس القومي للمرأة وفر لها محامين للدفاع عنها.

التهمة اقتصرت على التحرش فقط

من جهته قال المحامي هاني عبادة، محامي الـ 7 متهمين بالتحرش، ومحاولة اغتصاب الفتاة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من الجاني»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بدوي، إنه لا توجد واقعة اغتصاب، والتهمة الموجهة كانت هتك العرض والتحرش، وحاليا تم قصرها على التحرش فقط، نافيا تهديده للفتاة بتعرضها الأذى إذا لم تسحب البلاغ.

وأوضح أنه طلب من الفتاة، مراجعة شخصيات المتهمين، حتى لا يتم اتهامهم دون أي دليل، وذكر أنه في ميت غمر كانت هناك تجمعات شبابية في يوم الخميس الماضي، وأثناء مرور الفتاة وسط تجمعات شبابية، اعترض طريقها شاب وهو ليس من المتهمين، وقالت الفتاة أنها تعرضت للتحرش ودخلت مطعم للهروب من هذا التحرش، ثم تحركت وسط مكان مكدس بالشباب، ولكن قاموا 3 بنات بسحبها داخل مركز سيارات من أجل منع التحرش بها، وبعد فترة جاءت سيارة صغيرة ركبت فيها، إلا أن يوم السبت، تم تحرير محضر لشباب، بعد أن اتهمتهم بالتحرش والاغتصاب.

هاني عبادة: مينفعش يتقال عليا محامي متحرش

وتابع: «اليوم قالت أنها تلقى تهديدات على يده، أنا مهددتهاش مينفعش يتقال عليا على السوشيال ميديا محامي متحرش ومغتصب، ويجب تناول الموضوع من جميع جوانبه، والمحبوسين الآن 7 شباب، والنيابة العامة تحقق في الأمر بكل نزاهة وعدالة، ولا تتأثر بما يتم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي».