باحث بـ"القومي للبحوث" يحصد 6 جوائز أمريكية في تطوير أغذية الأبقار

أعلن المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصول الدكتور أحمد العليمى، باحث تغذية الحيوان بالمركز، على 6 جوائز أمريكية مرموقة، تتويجا لعمله على تطوير تغذية الأبقار، وهما جائزتان دوليتان من الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان، وهو أكبر تجمع يضم علماء الحيوان من كل التخصصات، حيث حصل على مدار العامين الماضيين 2019-2020،على جائزه التميز العلمي وجائزة السفر الدولي نتيجة لجهوده في تحسين إنتاجية البقر الحلاب وحيوانات التسمين من أمريكا.

تخرج الدكتور أحمد العليمي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير في تغذية الدواجن من الجامعة نفسها، عن دراساته لتحسين أعلاف دجاج إنتاج اللحم (دجاج التسمين)، وذلك عن طريق إضافة العناصر المعدنية في العليقة، من مصادر حديثة غير تقليدية تعرف بـ«المعادن العضوية أو المخلبيات»، وهو ما أسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بـ15% وزيادة إنتاج اللحم، وتقوية عظام الطيور، للحفاظ عليها في أفضل حالاتها الصحية، لحين الذبح.

أجرى الدكتور أحمد العليمي على مدار السنوات الخمس الماضية، دراسات متقدمة لتحسين جودة أعلاف الحيوانات فى جامعة الينوي الأمريكية، التي توجت بحصوله على درجة الدكتوراه، في تخصص تغذية الحيوان بتقدير «ممتاز».

ونظرا لأهمية تلك الدراسات، قامت وزارة الزراعة الأمريكية على مدار السنوات السبع الماضية، بإنشاء مشروع قومي ضخم، يضم 10 جامعات أمريكية، لتطوير أساليب حديثة، تساعد في الكشف عن تلك الأبقار عالية الكفاءة الغذائية.

وتكللت تلك الجهود بترشيح الدكتور أحمد العليمي، من أهم علماء تغذية الحيوان، لنيل أرفع الجوائز العلمية، وكنتيجة لذلك فقد حصل الدكتور العليمي، على 6 جوائز أمريكية، منها 4 جوائز على مستوى جامعة الينوى الأمريكية، وهى جائزة «كارل ديفيس»، في أبحاث البقر الحلاب، وجائزة التميز لطلاب الدراسات العليا، وجائزة التفوق لطلاب الدكتوراة، بالإضافة لجائزة دعم السفر، لتشجيع طلاب الدراسات العليا، على عرض أهم نتائج دراساتهم في أكبر تجمع للمتخصصين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر الدكتور أحمد العليمي، أن أهم الجوائز التي حصل عليها هما جائزتان دوليتان من الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان، وهو أكبر تجمع يضم علماء الحيوان من كل التخصصات.

وتمنح الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان، جوائزها السنوية على مستوى العالم، للعلماء المتميزين في مجالات علوم الحيوان المختلفة، بعد أن يتم ترشيحهم من العلماء المشهود بإسهاماتهم الكبيرة فى مختلف المجالات.

وحصل الدكتور العليمي، على مدار العامين الماضيين 2019 و2020 على جائزة «التميز العلمي»، وجائزة «السفر الدولي»، نتيجة لجهوده فى تحسين إنتاجية البقر الحلاب، وحيوانات التسمين، حيث يتم اختيار الفائزين بتلك الجوائز من بين مجموعة كبيرة من المرشحين من مختلف الجامعات الأمريكية، على أن يتم اختيار باحث واحد، هو الأكثر تميزا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجرى توزيع الجوائز كل عام، في الاجتماع السنوي للجمعية، على أن يلقي الفائزون بالجوائز، محاضرة عن الدراسات التى قاموا بها، وأهم النتائج التي توصلوا إليها بهدف النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني عالميا، ويطمح الدكتور العليمي، إلى أن ينقل تلك الخبرات لأرض الوطن، لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني بمصر.