"القومي للبحوث": كفاية استثمار في فوانيس رمضان.. نحتاج مصنع لقاحات

شدد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة وجود مصنع لانتاج اللقاحات الفيروسية البشرية في مصر، فذكر أن إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات الفيروسية في مصر بات ضرورة ملحة، مؤكدًا أننا لم نتعلم من الدروس السابقة في التعامل مع الأوبئة.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن حال وجود هذا المصنع في مصر في الوقت الحالي كان سيتم العمل بكل جهد من أجل إنتاج لقاح "أتمنى يبقى المصنع ده موجود سواء بشكل قومي أو بشكل خاص".

وتابع: "ياريت نخرج من إطار الاستثمار في فوانيس رمضان ونستثمر في شيء يرفع من شأن البلد، وجود مصنع للقاحات أصبح ضرورة، لو فاتتنا الفرصة دي هتفوتنا فرص أخرى لأن فيروس كورونا المستجد مش آخر جائحة تدخل البلد".

وكان رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أوضح أن حديث المواطنين عن اللقاحات وسعيهم للتفرقة بين اللقاح الروسي والأمريكي وفايزر، تُعد ظاهرة صحية، حيث يؤكد أن وعي المواطنين في زيادة، بينما الشائعات التي نالت من اللقاح الصيني الذي وصلت أول شحنه له في مصر الخميس الماضي ليس أمر بجديد.

وأضاف "علي"، أن هناك شائعات في مصر كثيرة وتم التعود عليها وذلك بسبب السوشيال ميديا، ولكن اختيار اللقاح المناسب للتطعيم في مصر يتم من خلال لجنة علمية على أعلى مستوى، وأنه تشرف أنه كان عضوًا بها.