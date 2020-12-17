مصرع عامل بمصنع حديد بالغربية.. وشهود عيان: بسبب الإهمال  

لقى عامل مصرعه بأحد مصانع الحديد الكبرى، بنطاق مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إثر إصابته بنزيف بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سطح، لاختلال توازنه، وسقوط قطع حديد على رأسه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد العيدروسي، حول ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، حول استقبال مستشفى سمنود المركزي شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بشرخ في قاع الجمجمة مع نزيف في المخ وسحجات وكدمات في فروة الرأس، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وانتقلت القيادات الأمنية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، تحت قيادة اللواء هيثم عطا، حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى محل البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز سمنود، إلى أن الشاب يدعى "يسرى . أ"عامل بمصنع حديد، سقط عليه حديد خلال عمله بمصنع بدائرة مركز سمنود ولا توجد شبهة جنائية.

شهود عيان: الإهمال قتله

وأفاد شهود عيان من زملائه بالمصنع، أنه فقد توازنه أثناء عمله بمصنع الحديد، مما تسبب في سقوطه فجأة ووفاته، جراء سقوط كميات من الحديد على رأسه.

وتابع شهود عيان، أن المصنع خالٍ تماما من وسائل الأمن والأمان، مما يُعرض حياه العاملين به بشكل دوري، في ظل غياب الرقابة من مسؤولي الأمن الصناعي وقيادات القوى العاملة بمحافظة الغربية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت تشريح الجثة ودفنها بعد عرضها علي الطب الشرعي.