وزير الشباب يفتتح ملاعب مركز شباب سمنود

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه محافظ الغربية، اليوم، مركز شباب مدينة سمنود الجديد، والذي تكلف 2 مليون جنيه لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، والمحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وويسري الديب وكيل المديرية للشباب والدكتور عبدة أبو طالب وكيل الرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

كما تفقد وزير الشباب والرياضة عددا من الصالات الرياضة والمنشآت الحديثة بنطاق مركز شباب مدينة سمنود، على هامش الافتتاح.

ووجه صبحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، باستمرار حصر الملاعب التي تحتاج إلى صيانة بنطاق قرى الوحدات المحلية القروية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الشباب والرياضة، عددا من الملاعب بمراكز شباب بمركز سمنود، كما سيشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.