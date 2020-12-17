اقتحام جديد للأقصى.. مستوطنون يقتحمون المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت سيدة فلسطينية خلال تواجدها قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس المحتلة، إن 95 مستوطنا متطرفا، و12 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في المكان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشار شهود عيان، إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الناشطة المصورة، أثناء تواجدها قرب مصلى باب الرحمة، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.

وأصيب عشرات الطلاب والمعلمين الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز داخل باحة مدرسة عانين الثانوية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل ساحة المدرسة؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب والمعلمين بحالات اختناق وهلع، وعمل عدد من المعلمين على تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وناشدت مديرية تربية جنين كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والمحلية والإعلامية، أخذ دورها في فضح الممارسات الإسرائيلية، ولجم هذه الانتهاكات المجحفة بحق الطلاب والعملية التعليمية عموماً.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 8 فلسطينيين من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، كما اعتقلت فتاة من مدينة القدس المحتلة.

وأضاف نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في مدينة رام الله، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين أحدهما من بلدة عنبتا في طولكرم والآخر من مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، اليوم، أن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وشدد الفايز على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، مشيرا إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، سياسة لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.